Son dakika haberi | Kırıkkale'de köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
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Son dakika haberi | Kırıkkale'de köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

15.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:37
Son dakika haberi | Kırıkkale'de köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Son dakika haberleri... KIRIKKALE'de köy okullarında eğitim gören öğrenciler, koronavirüs tedbirleri altında yüz yüze eğitime başladı.

KIRIKKALE'de köy okullarında eğitim gören öğrenciler, koronavirüs tedbirleri altında yüz yüze eğitime başladı.

2020-2021 eğitim öğretim yılının 2'nci dönemi bugün başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle kent merkezlerinde uzaktan eğitim modeli uygulanırken, köy okullarında gerekli tedbirler alınarak yüz yüze eğitime geçildi. Kırıkkale'nin Yukarı Mahmutlar köyünde öğrenciler, ateşleri ölçülüp, dezenfektan kullanarak sınıflara girdi. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de  ğrencilere süt ve bisküvi ikram etti. Tüfekçi, "Bu zaman içerisinde biz sürekli genel temizlik ve hijyen kuralları kapsamında okullarımızı gezdik, okul ziyaretleri yaptık; ama öğrencinin olmadığı yerde bu dört duvarın, okulun anlamsız olduğuna şahit olduk" dedi. 

 


Son dakika haberi | Kırıkkale'de köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Son dakika haberi | Kırıkkale'de köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Son dakika haberi | Kırıkkale'de köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Son dakika haberi | Kırıkkale'de köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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