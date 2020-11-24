Son dakika haberi: Kırıkkale'de kayıp koyunları jandarma drone ile buldu
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Son dakika haberi: Kırıkkale'de kayıp koyunları jandarma drone ile buldu

24.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:09
Son dakika haberi: Kırıkkale'de kayıp koyunları jandarma drone ile buldu

Son dakika haberleri... Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arazide kaybolan koyunlar, jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 24 saatlik çalışmanın ardından drone ile bulundu.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arazide kaybolan koyunlar, jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 24 saatlik çalışmanın ardından drone ile bulundu.

Merkeze bağlı Karacaali köyü Erikli mevkisine küçükbaş hayvanlarını otlatmak amacıyla götüren U.D, 59 koyununun kaybolduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, üç koldan arama başlattı. Drone ile havadan tarama yapan ekipler, hayvanları kayboldukları bölgeden 12 kilometre uzaklıkta buldu.

Ekipler, koyunları bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Karayel

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