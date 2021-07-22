Son dakika! KIRIKKALE - Jandarmadan şehit aileleri, gaziler ve yaşlılara ziyaret
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Son dakika! KIRIKKALE - Jandarmadan şehit aileleri, gaziler ve yaşlılara ziyaret

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve köylerde yaşayan yaşlı vatandaşlara ziyarette bulundu.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve köylerde yaşayan yaşlı vatandaşlara ziyarette bulundu.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dini bayramlar ve milli günlerde şehit aileleri, gaziler ve köylerde yaşayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

Jandarma ekipler, ziyaretlerde çeşitli hediyeler de takdim etti.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla yapılan bayramlaşma ve gönül alma ziyaretlerinde salgınla ilgili bilgilendirme de yapıldı.

Son dakika! KIRIKKALE - Jandarmadan şehit aileleri, gaziler ve yaşlılara ziyaret
Son dakika! KIRIKKALE - Jandarmadan şehit aileleri, gaziler ve yaşlılara ziyaret
Son dakika! KIRIKKALE - Jandarmadan şehit aileleri, gaziler ve yaşlılara ziyaret
Son dakika! KIRIKKALE - Jandarmadan şehit aileleri, gaziler ve yaşlılara ziyaret
Son dakika! KIRIKKALE - Jandarmadan şehit aileleri, gaziler ve yaşlılara ziyaret
Son dakika! KIRIKKALE - Jandarmadan şehit aileleri, gaziler ve yaşlılara ziyaret
Son dakika! KIRIKKALE - Jandarmadan şehit aileleri, gaziler ve yaşlılara ziyaret
Son dakika! KIRIKKALE - Jandarmadan şehit aileleri, gaziler ve yaşlılara ziyaret
Son dakika! KIRIKKALE - Jandarmadan şehit aileleri, gaziler ve yaşlılara ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı

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