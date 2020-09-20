Son dakika haberi | Kırıkkale'de gece yarısı 'kumar' operasyonu
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Son dakika haberi | Kırıkkale'de gece yarısı 'kumar' operasyonu

Son dakika gündem haberi: Kırıkkale'de gece yarısı bir kıraathaneye yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymamaktan idari yaptırım uygulanırken, 5'ine de kumar oynamaktan toplamda 6 bin 250 lira para cezası kesildi.

20.09.2020 08:57 | Son Güncelleme: 20.09.2020 09:01

Kırıkkale'de gece yarısı bir kıraathaneye yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymamaktan idari yaptırım uygulanırken, 5'ine de kumar oynamaktan toplamda 6 bin 250 lira para cezası kesildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tepebaşı Mahallesi Mehmet Akif Caddesindeki bir kıraathaneye gece yarısı 'kumar' operasyonu düzenlendi. Şüpheliler daha sonra kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada 12 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'ine de kumar oynadıkları gerekçesiyle bin 250 liradan toplamda 6 bin 250 Türk Lirası idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(İHA)

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Son dakika haberi | Kırıkkale'de gece yarısı 'kumar' operasyonu

Kaynak: İHA

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