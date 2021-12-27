Son dakika haberi! Kırıkkale'de eş zamanlı sahte alkol operasyonu - Haberler
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Son dakika haberi! Kırıkkale'de eş zamanlı sahte alkol operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Yerel

Son dakika gelişmesine göre - Kırıkkale'de eş zamanlı sahte alkol operasyonu Kırıkkale'de 13 ekibin katıldığı eş zamanlı alkol operasyonunda, işyerleri sahte içki satışına karşı tek tek denetlendi.

KIRIKKALE (İHA) - - Kırıkkale'de eş zamanlı sahte alkol operasyonu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 13 ekibin katıldığı eş zamanlı alkol operasyonunda, işyerleri sahte içki satışına karşı tek tek denetlendi.

Kırıkkale'de halk sağlığının korunması ve toplumda kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "Alkol" operasyonu gerçekleştirildi. 48 personelden oluşan 13 ekibin katıldığı operasyonda, kent genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel büfe gibi alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 40 adreste denetimler yapıldı.

Son dakika haberi! Kırıkkale'de eş zamanlı sahte alkol operasyonu

Son dakika haberi! Kırıkkale'de eş zamanlı sahte alkol operasyonu

Son dakika haberi! Kırıkkale'de eş zamanlı sahte alkol operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

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