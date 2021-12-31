Son dakika haberleri! Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri! Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kırıkkale'de, DEAŞ silahlı terör örgütünün Suriye ve Irak'taki faaliyetlerine katıldığı tespit edilen 8 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de, DEAŞ silahlı terör örgütünün Suriye ve Irak'taki faaliyetlerine katıldığı tespit edilen 8 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına Suriye ve Irak'ta faaliyetlere katıldığı belirlenen 8 kişinin kimlikleri tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şahısların yakalanmasına yönelik, jandarma ekipleri tarafından 23 Aralık'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

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