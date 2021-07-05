Son dakika haberi: Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı.

İddiaya göre, Yukarışıh köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden köy muhtarı İ.T. ile köylülerden M.U. arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra olayı öğrenerek M.U'nun evine giden muhtarın çocukları M.T. (14) ile Y.T. de (20) kavgaya dahil oldu. M.U'nun pompalı tüfekle ateş ettiği M.T. ve Y.T. yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Karakeçili Devlet Hastanesine kaldırılan M.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bacağından yaralanan Y.T. ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli M.U. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen