Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi silahla yaralandı
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Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi silahla yaralandı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kırıkkale'de akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Kırıkkale'de akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde akraba oldukları belirtilen E.B, D.E, E.E. ve O.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu E.E. ile O.E. yaralandı.

Silah seslerini duyan bekçilerin bölgeye gitmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada, 14 boş kovan ve kavgada kullanılan 3 sopa tespit edildi.

Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi silahla yaralandı
Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi silahla yaralandı
Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi silahla yaralandı
Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi silahla yaralandı
Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi silahla yaralandı
Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi silahla yaralandı
Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi silahla yaralandı
Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi silahla yaralandı
Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi silahla yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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