Son dakika haberi | Kırıkkale'de 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Gelen son dakika haberine göre Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 75 kilogram kaçak tütün bulundu.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 75 kilogram kaçak tütün bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde şüpheli Y.K'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda 75 kilogram açık kıyılmış tütün ile bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 8 dolu fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.K. hakkında, "4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun" ile ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA