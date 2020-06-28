Son dakika haberi... Kırıkhan'da 40 dönümlük kızılçam bitki örtüsü yandı
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Son dakika haberi... Kırıkhan'da 40 dönümlük kızılçam bitki örtüsü yandı

Gelen son dakika haberine göre Kırıkhan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

Son dakika haberi... Kırıkhan'da 40 dönümlük kızılçam bitki örtüsü yandı
28.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:06

Kırıkhan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin katılımıyla söndürülürken, 40 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü.

Yangın, öğleden sonra Kırıkhan ilçesine bağlı Bahçelievler ormanlık alanda çıktı. Söndürme çalışmalarına Kırıkhan Orman İşletme Şefliği ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırıkhan, İskenderun ve Antakya itfaiye ekipleri destek verdi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler yangında 40 dönümlük kızılçam bitkisinin zarar gördüğünü saptadı. Yangında 6 arazöz 4 itfaiye, soğutma çalışmalarına müdahale etti. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

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