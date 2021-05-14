Son dakika haberi! Kırgızistan Yatırımları Çekme ve Koruma Bakanı Şıkmamatov ve Hisarcıklıoğlu iş birliği konularını görüştü

Son dakika haberlerine göre Kırgızistan Yatırımları Çekme ve Koruma Bakanı Şıkmamatov, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu ile iki ülke arasında iş birliği konularını görüştü.