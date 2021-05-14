Son dakika haberi! Kırgızistan Yatırımları Çekme ve Koruma Bakanı Şıkmamatov ve Hisarcıklıoğlu iş birliği konularını görüştü
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Son dakika haberi! Kırgızistan Yatırımları Çekme ve Koruma Bakanı Şıkmamatov ve Hisarcıklıoğlu iş birliği konularını görüştü

Son dakika haberi! Kırgızistan Yatırımları Çekme ve Koruma Bakanı Şıkmamatov ve Hisarcıklıoğlu iş birliği konularını görüştü
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kırgızistan Yatırımları Çekme ve Koruma Bakanı Şıkmamatov, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu ile iki ülke arasında iş birliği konularını görüştü.

Kırgızistan Yatırımları Çekme ve Koruma Bakanı Şıkmamatov, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu ile iki ülke arasında iş birliği konularını görüştü.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarda bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yatırımları Çekme ve Koruma Bakanı Şıkmamatov ile bakanlık binasında bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Müsteşarı Yekta Kamil Noyan, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ve iş adamı heyeti hazır bulundu.

Şıkmamatov, ülkesinin yatırım potansiyeli ve yatırım projeleri hakkında bilgi verdi ve Türk iş adamlarını yatırım yapmaya çağırdı.

Görüşmede, iki ülke arasında ticaret hacminin geliştirilmesi için ortak iş birliği alanlarını ilgilendiren konular da ele alındı.

Taraflar, temmuzda, Kırgızistan'ın tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde yapılacak Issık Göl İş Forumu'na hazırlıklar konusunda görüş alışverişinde de bulundu.

Yatırımları Çekme ve Koruma Bakanlığı, mayıs başında, ülkeye yatırım çekmek ve korumak amacıyla kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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