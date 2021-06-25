Son dakika haberi... Kırgızistan Sağlık Bakanı Kovid-19 aşısı olduktan 3 ay sonra virüse yakalandı
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Son dakika haberi... Kırgızistan Sağlık Bakanı Kovid-19 aşısı olduktan 3 ay sonra virüse yakalandı

Son dakika haberi... Kırgızistan Sağlık Bakanı Kovid-19 aşısı olduktan 3 ay sonra virüse yakalandı
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Beyşenaliyev'in virüse yakalandığı, çalışmalarını uzaktan sürdürdüğü belirtildi.

Beyşenaliyev, 29 Mart'ta kameralar karşısında Çin'in hibe ettiği Sinopharm ile ülkenin ilk Kovid-19 aşısını olmuştu.

Öte yandan "kurtboğan otu" diye bilinen zehirli kökten hazırlanan çayın, Kovid-19'a karşı etkili olduğunu savunan Bakan Beyşenaliyev, zehirli bitki özütünü gönüllü hastalara vermeye başladıklarını ve 300 hastanın bu ot sayesinde iyileştiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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