Son dakika haberi | Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

10.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:20
Son dakika haberi | Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haberine göre Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, "Kırgızistan ile Türkiye'nin tarihi bir, dili bir, dini bir iki kardeş ülkedir.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, "Kırgızistan ile Türkiye'nin tarihi bir, dili bir, dini bir iki kardeş ülkedir. İki ülke arasında her hangi bir siyasi sorun yok." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakbayev, burada yaptığı konuşmada, Çavuşoğlu'nun ülkesini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çavuşoğlu'nun "Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yeni cumhurbaşkanının yemin etmesinden sonra gelişen yeni dönemde, Kırgızistan'ı ziyaret eden ilk konuk Dışişleri Bakanı" olduğunu belirten Kazakbayev, Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Kazakbayev, Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, Türkiye'nin, Kırgızistan'da yaşanan siyasi krizlerde, olaylarda ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede her zaman yardımcı olduğunu söyledi.

"Kırgızistan'a Maarif Vakfının gelmesini, okul açmasını bekliyoruz"

Bakan Kazakbayev, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerinin kağıt üzerinde değil, iş üzerinde kurulması için çaba harcanması gerektiğini dile getirerek, "Ankara ziyaretimde Maarif Vakfının Kırgızistan'da açılmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Yakın zamanda Maarif Vakfı ülkede çalışmalarına başlayacak. Vakıf, eğitim kurumlarını açmaya başlayacak. Biz bunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında ilişkileri ilgilendiren tüm konuları ele aldıklarına dikkati çeken Kazakbayev, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine, iki ülke arasında stratejik iş birliğinin geliştirilmesine, devletler arası ilişkilerin güçlendirilmesine sağladığı katkılardan dolayı Çavuşoğlu'na, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Madalyası'nı takdim etti.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Birol Güven Prens Harry Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Ali Şansalan Halis Özkahya Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:20:26. #1.14#
title