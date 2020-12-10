Kırgızistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dağlık Karabağ teşekkürü
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Kırgızistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dağlık Karabağ teşekkürü

10.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:21
Kırgızistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dağlık Karabağ teşekkürü

Kırgızistan'ın eski Meclis Başkanı milletvekili Dastan Cumabekov, yayınladığı mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Dağlık Karabağ krizinin çözümündeki rolü nedeniyle teşekkür etti.

Kırgızistan'ın eski Meclis Başkanı milletvekili Dastan Cumabekov, yayınladığı mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Dağlık Karabağ krizinin çözümündeki rolü nedeniyle teşekkür etti.

Kırgızistan'ın eski Meclis Başkanı milletvekili Dastan Cumabekov, Meclis oturumunda yaptığı konuşmada Dağlık Karabağ krizine değindi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin çözümüne yaptığı katkılarında dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür eden Cumabekov, "Azerbaycan'ı tarihi topraklara geri dönmesiyle tebrik ederim" dedi. Cumabekov, Dağlık Karabağ kriziyle ilgili bugüne kadar çok sayıda deklarasyon kabul edildiğini, ancak fikir birliğine varılamadığına işaret ederek, "kasım ayında imzalanan son beyannamenin toprakların kime ait olduğunu gösterdiğini" söyledi. Türk dili konuşan ve İslam devletlerinde sorunlar oluştuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman adil fikrini söylediğine dikkati çeken Cumabekov, "Bu sefer o Türk devletini kendi kontrolüne aldı ve ben ona teşekkür ederim" dedi.

Cumabekov, çatışmalarda hayatını kaybedenler için hem Azerbaycan'a hem de Ermenistan'a başsağlığı diledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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