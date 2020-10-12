Son dakika haberi | Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Bişkek'te yeniden OHAL ilan etti

Son dakika politika haberine göre Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, ülkede yapılan milletvekili seçimleri sonrası devam eden şiddet durumundan kaynaklı kitlesel olaylar nedeniyle başkent Bişkek'te yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, ülkede yapılan milletvekili seçimleri sonrası devam eden şiddet durumundan kaynaklı kitlesel olaylar nedeniyle başkent Bişkek'te yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Karar kapsamında yerel saatle 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un ülkenin başkenti Bişkek'te yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un OHAL ilan edilmesini öngören kararnameyi Meclis'in daha önce 9 Ekim'de imzalanan kararnameyi 3 gün içerisinde görüşmemesinden dolayı imzaladığı kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağı da getirildi

Açıklamada ayrıca OHAL'in vatandaşların yaşamının ve sağlığının korunması, sosyal ve politik durumu hızlı bir şekilde istikrara kavuşturmak amacıyla Bişkek'te kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi için ilan edildiği belirtildi. OHAL'in 12 Ekim yerel saatle 20.00-9 Ekim 07.00 arasında uygulanacağı ifade edildi. Ayrıca yerel saatle 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildiği duyuruldu.

Açıklamada vatandaşlara özel bir giriş ve çıkış rejimi getirilmesi, vatandaşların belirli bir süre için evlerini veya geçici ikamet yerlerini terk etmesinin yasaklanması, eğlence, spor ve diğer kitlesel etkinliklerin yanı sıra grevler, toplantılar, mitingler, sokak yürüyüşleri ve gösterilerin yasaklanması, olağanüstü hal ilan edilen bölgede kamu düzenini ihlal edenlerin sınır dışı edilmesi, işletme ve kuruluşların ürün üretimi ve tedarikine yönelik faaliyetlerini sağlamak için çalışma planlarında değişiklik yapması, geçerli nedenlerle işten çıkarılma durumları dışında işçilerin ve çalışanların kendi özgür iradeleriyle işten çıkarılmasının yasaklanması, iletişimi kullanmak için özel kuralların getirilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca diplomatik hizmetlerin haricinde yabancı araçlar da dahil olmak üzere araçların hareketinin kısıtlaması ve denetimlerini yapması, vatandaşların toplu toplanma yerlerinde belgeleri kontrol edilmesi ve olağanüstü hal ilan edilen bölgede yaşayan vatandaşlara kendi güvenliklerini sağlamak için erken önlemler almaları için ek yükümlülükler getirmesi gerektiği açıklandı.

Bugün sokağa çıkma yasağını onaylayan İçişleri Bakanı Yardımcısı Almazbek Orozaliyev, kamu hizmetleri ve mühendislik hizmetleri için geçiş izni olmayacağını ifade ederek, "Sokağa çıkma yasağı yerel saatle 22.00-05.00 arasındadır. Paket yemek servisi dahil diğer faaliyetler sınırlıdır" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, 9 Ekim'de ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için Bişkek'te 21 Ekim'e kadar olağanüstü hal ilan etmişti.

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları protesto edilmişti. Yaklaşık bir hafta süren gösterilerde Parlamento binası işgal edilmiş ve hapisteki eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, eski Başbakan Sapar İsakov, eski milletvekilleri Ravşan Ceenbekov ile Sadır Caparov ve diğer devlet yetkilileri cezaevinden çıkartılmıştı. Ülkede protestolar devam ederken, Merkez Seçim Komisyonu (MSK) seçim sonuçlarını iptal etmişti.

Bişkek'teki geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlenen olağanüstü toplantıda Başbakanlık görevine aday gösterilen Sadır Caparov'un başbakanlığı ve kabinesi onaylanmıştı.

Ayrıca Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Sosyal Demokratlar Partisi milletvekili adayı Temirlan Sultanbekov, eski milletvekili Ravşan Ceenbekov gözaltına alındı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı