Son dakika haberi: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Caparov'un hastane ziyaretinden detay Başhekimin bilgi vermesi Caparov'un sağlık personeli ile görüşmesi BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti.