Son dakika haberi: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti
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Son dakika haberi: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Caparov'un hastane ziyaretinden detay Başhekimin bilgi vermesi Caparov'un sağlık personeli ile görüşmesi BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti.

Caparov'un hastane ziyaretinden detay

Başhekimin bilgi vermesi

Caparov'un sağlık personeli ile görüşmesi BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti.

Son dakika haberi: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti
Son dakika haberi: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti
Son dakika haberi: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti
Son dakika haberi: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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