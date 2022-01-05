Son dakika haberi! Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov kayaksever turistleri "Karakol"a davet ediyor - Haberler
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Son dakika haberi! Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov kayaksever turistleri "Karakol"a davet ediyor

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kayak merkezinin havadan çekilmiş görüntüleri Detaylar Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un açıklamaları KARAKOL (AA) Kırgızistan'ın kış turizm rotalarından Karakol, kış sporlarını seven turistleri tesis ve kar örtüsü zengini kayak merkezine bekliyor.

Kayak merkezinin havadan çekilmiş görüntüleri

Detaylar

Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un açıklamaları KARAKOL (AA) Kırgızistan'ın kış turizm rotalarından Karakol, kış sporlarını seven turistleri tesis ve kar örtüsü zengini kayak merkezine bekliyor. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından 1 Ocak'ta ziyaret edilen Karakol kayak merkezi, dört buçuk kilometre pist uzunluğu ve beş yıldızlı otel konforuyla dikkat çekiyor. Pist boyunca kayak yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Caparov, Karakol'un dünyanın en iyi 10 kayak merkezinden biri olduğunu ve bütün turistleri kış turizmi için davet ettiklerini ifade etti.

Son dakika haberi! Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov kayaksever turistleri Karakol a davet ediyor

Son dakika haberi! Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov kayaksever turistleri Karakol a davet ediyor

Son dakika haberi! Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov kayaksever turistleri Karakol a davet ediyor

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AA - Son Dakika Haberleri

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