Son dakika haberi: Kırcami bölgesindeki imar meselesi çözüme kavuştu

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Muratpaşa ilçesindeki Kırcami bölgesinin uzun süredir devam eden imar meselesinin çözüldüğünü bildirdi.

Taş, yaptığı açıklamada, Kırcami bölgesinin çözüm bekleyen imar sorununun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Antalya 100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklikleri onaylanarak çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Düzenlemenin Antalya'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Taş, "Bazıları gibi sadece laf değil, Antalya'mız için icraat ve çözüm üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya Muratpaşa ilçemizdeki Kırcami bölgesinin, uzun süredir devam eden ve çözüm bekleyen imar meselesini, Antalya 100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliklerini Bakanlığımızca onaylayarak sonuçlandırdık. Antalya'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.