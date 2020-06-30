Son dakika haberi! Kiraz'da 1900 kök Hint keneviri ele geçirildi Bir son dakika haberine göre İzmir'in Kiraz ilçesinde 1900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde 1900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama ve tarama faaliyetleri sırasında Hint kenevir ekili alan tespit etti.

Toplam 1900 kök Hint keneviri kontrollü olarak imha edildi.

Ormanlık alana yasa dışı ekim yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA