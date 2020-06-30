Son dakika haberi! Kiraz'da 1900 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bir son dakika haberine göre İzmir'in Kiraz ilçesinde 1900 kök Hint keneviri ele geçirildi.
30.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:25
İzmir'in Kiraz ilçesinde 1900 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama ve tarama faaliyetleri sırasında Hint kenevir ekili alan tespit etti.
Toplam 1900 kök Hint keneviri kontrollü olarak imha edildi.
Ormanlık alana yasa dışı ekim yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Kaynak: AA