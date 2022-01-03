Son dakika haberleri: Kiraya verdiği kamyonetin uçuruma yuvarlandığını öğrenince polise başvurdu - Haberler
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Son dakika haberleri: Kiraya verdiği kamyonetin uçuruma yuvarlandığını öğrenince polise başvurdu

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da araç kiralama işi yapan bir esnaf, kiraya verdiği kamyonetin Sakarya'da uçuruma devrildiğini öğrenince şikayetçi oldu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da araç kiralama işi yapan bir esnaf, kiraya verdiği kamyonetin Sakarya'da uçuruma devrildiğini öğrenince şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Sakarya'da bir esnaf, İstanbul'da araç kiralama işi yapan Çelebi Bülbül'den 2 ay önce kamyonet kiraladı.

Aracı kiralayan kişi, 30 Aralık 2021'de Serdivan ilçesi Kırantepe mevkisine gitti. Kamyonet, içinde kimse olmadığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle uçuruma yuvarlandı.

Kamyoneti kiralayan kişi, Bülbül'ü 4 gün sonra bu durumdan haberdar etti. Olay yerine gelen Bülbül ve beraberindekiler, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Polisler, uçurumdaki kamyonette birisinin olması ihtimaline karşı AFAD ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri de inceleme yaptı. Aracın boş durumdayken hareket ederek yüzlerce metre yüksekten uçuruma yuvarlandığı anlaşıldı.

Çelebi Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracı ekim ayında kiraya verdiklerini söyledi.

Olaydan haberdar olunca bu bölgeye geldiklerini belirten Bülbül, "O şahsı da bulduk beraber geldik. Aracın yanına inemedik. Ekmek teknesi veriyoruz, bu hale getiriyorlar. Şikayetçiyiz." dedi.

Son dakika haberleri: Kiraya verdiği kamyonetin uçuruma yuvarlandığını öğrenince polise başvurdu

Son dakika haberleri: Kiraya verdiği kamyonetin uçuruma yuvarlandığını öğrenince polise başvurdu

Son dakika haberleri: Kiraya verdiği kamyonetin uçuruma yuvarlandığını öğrenince polise başvurdu

Son dakika haberleri: Kiraya verdiği kamyonetin uçuruma yuvarlandığını öğrenince polise başvurdu

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AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

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