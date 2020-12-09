Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı
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Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı

09.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:15

Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı Sivas'ta bir şahıs, kaza yaptığı kiralık aracı ödeme yapmadan bırakıp kayıplara karıştı Sivas'ta bir şahıs, kaza yaptığı kiralık aracı ödeme yapmadan bırakıp kayıplara karıştı.

Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı

Sivas'ta bir şahıs, kaza yaptığı kiralık aracı ödeme yapmadan bırakıp kayıplara karıştı

SİVAS - Sivas'ta bir şahıs, kaza yaptığı kiralık aracı ödeme yapmadan bırakıp kayıplara karıştı.

İddialara göre Hollanda'dan Sivas'a gelen M.K. isimli şahıs, bir işyerinden 14 gün önce otomobil kiraladı. İsmail Çırakbel isimli işletme sahibi kiralanan araç vaktinde geri getirilmeyince M.K. isimli şahsı aradı. Ulaşamayınca aracını GPS'li takip sistemi üzerinden aracı aradı. Aracını, Kadıburhanettin Mahallesi Lojmanlar sokak üzerinde park halinde buldu ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Çırakbel, polis karakoluna giderek araçla kaza yapan ve kiralama ücretini ödemeden kayıplara karışan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan M.K. isimli şahsın bugün sabah saatlerinde uçakla Hollanda'ya gittiği öğrenildi.

Araç sahibi İsmail Çırakbel yaptığı açıklamada, "Arkadaş arabayı kiraladı benden 14 gün önce ücretini vermeden kaçtı gitti. Takip cihazına baktık aracı burada istop ettirdik daha sonra buraya geldik aracımız kazalı bu şekilde aracımızı bulduk. Teslimatta parasını vereceklerdi parasını vermediler. Bırakıp kaçıp gitmişler" dedi.

Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı
Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı
Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı
Kiraladığı aracı bırakıp, kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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