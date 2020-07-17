Son dakika haberi! Kınık: "Bu sene 4 milyon insana ulaşacağız" Son dakika haberine göre Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirildiği Et ve Süt Kurumu Sincan Kombinası'ndaki tesisi kamuoyuna tanıttı.

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirildiği Et ve Süt Kurumu Sincan Kombinası'ndaki tesisi kamuoyuna tanıttı. Kaynak: AA