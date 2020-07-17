Son dakika haberi! Kınık: "Bu sene 4 milyon insana ulaşacağız"
Son dakika haberine göre Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirildiği Et ve Süt Kurumu Sincan Kombinası'ndaki tesisi kamuoyuna tanıttı.
17.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:00
Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirildiği Et ve Süt Kurumu Sincan Kombinası'ndaki tesisi kamuoyuna tanıttı.
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Kaynak: AA