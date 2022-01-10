Son dakika haberi... Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika haberi... Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kilis'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 58 gram uyuşturucu metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 58 gram uyuşturucu metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.E. ait ikamete operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 1 kilo 58 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Ev sahibi H.E. ile M.Ş. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 2 kişi adli merciler tarafından tutuklandı. - KİLİS

Son dakika haberi... Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kayıp avcının cansız bedeni drone ile bulundu

Kayıp avcının cansız bedeni drone ile bulundu

 Sosyal medyada canlı yayın açıp uyuşturucu kullanan iki genç, polis baskınıyla yakalandı

Sosyal medyada canlı yayın açıp uyuşturucu kullanan iki genç, polis baskınıyla yakalandı

 Son dakika haberi... Polislerden 10 kilometre kaçan sürücü: 'Polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim'

Son dakika haberi... Polislerden 10 kilometre kaçan sürücü: "Polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim"

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title