Eskişehir ve Bilecik'te Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı - Haberler
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Eskişehir ve Bilecik'te Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Eskişehir ve Bilecik'te Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eskişehir ve Bilecik'te şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

KİLİS (AA) - Eskişehir ve Bilecik'te şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eskişehir'de Reşadiye Camisi'nde ikindi namazının ardından vatandaşlar Karakoç için gıyabi cenaze namazı kıldı ve dua etti.

Bilecik'te ise Genç İHH Bilecik Şubesi tarafından Şerif Paşa Camisi'nde, ikindi namazından sonra program düzenlendi.

Karakoç için helallik alınmasının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eskişehir ve Bilecik'te Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eskişehir ve Bilecik'te Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eskişehir ve Bilecik'te Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

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AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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