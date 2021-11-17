Son dakika haberi... Kilis'te süt içerken nefessiz kalan 20 günlük bebek öldü

KİLİS (AA) - Kilis'te annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalan 20 günlük bebek hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamada, Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Suriye vatandaşı M.A'nın sabah saatlerinde uyandığında 20 günlük bebeğini eşi N.B'nin kucağında morarmış halde bulduğu ve durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdiği belirtildi.

Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Suriye vatandaşı N.B, gece hatırlayamadığı saatte çocuğunun sesine uyandığını, yan vaziyette yatarak çocuğunu emzirirken tekrar uyuduğunu, sonrasını hatırlamadığını, sabah eşinin kendisini uyandırdığını, çocuğunu morarmış vaziyette gördüğünü, ambulans ile hastaneye gittiklerini, çocuğunu muayene eden doktorların çocuğunun öldüğünü kendisine söylediklerini, bilinçli ve kasıtlı bir şekilde çocuğunun ölmesine sebep vermediğini, kimseden davacı ve şikayetçi olmadığını beyan etmiştir."

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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