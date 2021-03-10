Son dakika haberi | Kilis'te Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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Son dakika haberi | Kilis'te Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısı yapıldı

10.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:34
Son dakika haberi | Kilis'te Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Son dakika haberine göre Kilis'te İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı başkanlığında Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Kilis'te İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı başkanlığında Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Çataklı başkanlığında Polis Evi'nde gerçekleştirilen Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısı'nda, Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıya Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Levent Ergün ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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