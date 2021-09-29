KİLİS'TE, KORONAVİRÜSTEN HASTANEYE YATANLARIN YÜZDE 92'Sİ AŞISIZ - Haberler
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KİLİS'TE, KORONAVİRÜSTEN HASTANEYE YATANLARIN YÜZDE 92'Sİ AŞISIZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, kentte koronavirüs nedeniyle hastaneye yatanların yüzde 92'sinin aşısız olduğunu söyledi.

KİLİS (DHA) - KİLİS İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, kentte koronavirüs nedeniyle hastaneye yatanların yüzde 92'sinin aşısız olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Şekeroğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki aşı çadırını ziyaret ederek, aşı ekibiyle görüştü. Şekeroğlu, kentteki aşılama oranının yüzde 64 seviyesinde olduğunu söyledi. Kilis'in aşılama oranıyla turuncu kategoride yer aldığını anlatan Şekeroğlu, hedeflerinin aşılamayı artırarak mavi iller arasına girmek olduğunu kaydetti.

Hastanede koronavirüs nedeniyle yatanların yüzde 92'sini aşı olmayanların oluşturduğunu ifade eden Şekeroğlu, "Şehrimizde aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle ikinci doz için insanlarımıza çağrı yapıyoruz. Biran önce mavi iller arasında yer alıp normal yaşantımıza dönmek için aşı olma çağrısı yapıyoruz, Şu anda 26 aşı noktamız var,. Hastanede şu an koronavirüs nedeniyle tedavi görenlerin yüzde 92'si aşı olmayan kişilerden oluşuyor. Bir an önce herkesi aşılarını olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

KİLİS'TE, KORONAVİRÜSTEN HASTANEYE YATANLARIN YÜZDE 92'Sİ AŞISIZ

KİLİS'TE, KORONAVİRÜSTEN HASTANEYE YATANLARIN YÜZDE 92'Sİ AŞISIZ

KİLİS'TE, KORONAVİRÜSTEN HASTANEYE YATANLARIN YÜZDE 92'Sİ AŞISIZ

KİLİS'TE, KORONAVİRÜSTEN HASTANEYE YATANLARIN YÜZDE 92'Sİ AŞISIZ

KİLİS'TE, KORONAVİRÜSTEN HASTANEYE YATANLARIN YÜZDE 92'Sİ AŞISIZ
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Haber: KİLİS'TE, KORONAVİRÜSTEN HASTANEYE YATANLARIN YÜZDE 92'Sİ AŞISIZ - Haberler
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