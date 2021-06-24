Son dakika haberi | KİLİS'TE KAÇAK SİGARAYA GÖZALTI
Son dakika haberi: KİLİS'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısında bir araçta 1570 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
KİLİS'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısında bir araçta 1570 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Çobanbey Gu"mru"k Kapısında güvenlik güçleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'ın dorsesinin lastiklerine gizlenmiş 1570 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, TIR sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı