Son dakika haberi! Kilis'te kaçak sigara operasyonu Son dakika haberleri: Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giren araçta yapılan aramada, 380 paket kaçak sigara ile bir adet telefon ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giren araçta yapılan aramada, 380 paket kaçak sigara ile bir adet telefon ele geçirildi. Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren araç risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasına alındı. Araçta yapılan aramada 380 paket kaçak sigara ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı