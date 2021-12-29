Son dakika haberi | Kilis'te jandarmadan sokak hayvanlarına mama desteği - Haberler
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Son dakika haberi | Kilis'te jandarmadan sokak hayvanlarına mama desteği

Son dakika haberi | Kilis'te jandarmadan sokak hayvanlarına mama desteği
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kilis'te jandarma ekipleri, sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekipleri, sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Kilis sınırları içerisinde bulunan sahipsiz hayvanları mama ve ekmeklerle besledi.

Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunan ve bakıma muhtaç 2 köpek de Kilis Belediyesi Köpek Barınma Evine teslim edildi.

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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