Son dakika haberi | Kilis'te jandarmadan sokak hayvanlarına mama desteği
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Kilis'te jandarma ekipleri, sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.
KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekipleri, sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Kilis sınırları içerisinde bulunan sahipsiz hayvanları mama ve ekmeklerle besledi.
Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunan ve bakıma muhtaç 2 köpek de Kilis Belediyesi Köpek Barınma Evine teslim edildi.
Sokak Hayvanlarının toplanması ve barınaklara gönderilmesi kararını doğru buluyor musunuz? #SokakHayvanları | #Barınak— Haberler (@Haberler) December 28, 2021
AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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