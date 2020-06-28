Son dakika haberi: Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika haberi: Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
28.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:39

Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gündeğer köyünde tarla süren Ökkeş Yıldız yönetimindeki 79 DS 502 plakalı traktör devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yıldız'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Manşet

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