Son dakika haberi... Kilis'te 5 katlı binada yangın; 7 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Son dakika haberi... Kilis'te 5 katlı binada yangın; 7 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Kilis'te 5 katlı binada yangın; 7 kişi dumandan etkilendi
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: KİLİS'te, 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı.

KİLİS'te, 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarıldı. Alevler, 1 saatte söndürülürken, 2'si itfaiye eri 7 kişi dumandan etkilendi.

Necmettin Erbakan Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda, sabah saatlerinde yangın başladı. 1'inci kattaki dairede, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın evi sararken, yoğun duman da apartmanda paniğe yol açtı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, apartmanın üst katlarında oturanlar da çıktıkları balkonlardan itfaiye aracının merdiveniyle alındı. Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, dumandan etkilenen 2'si itfaiye eri 7 kişiye, ambulansla kaldırıldıkları hastanede oksijen takviyesi yapıldı.

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürü Zekeriya Kurtoğlu, sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale ettiklerini belirterek, "Yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. İhbarın ardından ekiplerimizi seferber ederek müdahalede bulunduk. Apartmanda yaşayan 10-15 kişiyi tahliye ettik. Müdahale sırasında 2'si bizim personelimiz 7 kişi dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı" dedi.


Son dakika haberi... Kilis'te 5 katlı binada yangın; 7 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Kilis'te 5 katlı binada yangın; 7 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Kilis'te 5 katlı binada yangın; 7 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Kilis'te 5 katlı binada yangın; 7 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Kilis'te 5 katlı binada yangın; 7 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Kilis'te 5 katlı binada yangın; 7 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Kilis'te 5 katlı binada yangın; 7 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Kilis'te 5 katlı binada yangın; 7 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Kilis'te 5 katlı binada yangın; 7 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Kilis'te 5 katlı binada yangın; 7 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Kilis'te 5 katlı binada yangın; 7 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Kilis'te 5 katlı binada yangın; 7 kişi dumandan etkilendi

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Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri

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