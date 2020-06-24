Son dakika haberi | KİLİS Kedi, otomobilin motoru sökülerek kurtarıldı Gelen son dakika haberine göre Kedi, otomobilin motoru sökülerek kurtarıldıKİLİS'te bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması ile motorun parçalarına ayrılması ile kurtarıldı.

Kedi, otomobilin motoru sökülerek kurtarıldı KİLİS'te bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması ile motorun parçalarına ayrılması ile kurtarıldı. Öğle saatlerinde kendisine ait 79 AAC 643 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan İbrahim Yeşildal, durumu itfaiyeye bildirdi. 7 Aralık Mahallesi'nde park halindeki otomobilin yanına gelen itfaiye ekipleri tüm çabalara rağmen çıkmayan kediyi 1 saatlik çalışma ile motor kısmını sökerek kurtardı. Kurtulan yavru kedi itfaiye görevlilerinin elinden kaçarak gözden kayboldu. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA) Kaynak: DHA