Son dakika haberi! Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman göreve başladı
Son dakika haberleri... Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Selçuk Akman, göreve başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Selçuk Akman, göreve başladı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Serdar Durmuş'un yerine HSK kararnamesiyle Suruç Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman atanmıştı.
Başsavcı Akman, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz