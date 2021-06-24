Son dakika haberi! Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman göreve başladı
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Son dakika haberi! Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman göreve başladı

Son dakika haberi! Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman göreve başladı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Selçuk Akman, göreve başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Selçuk Akman, göreve başladı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Serdar Durmuş'un yerine HSK kararnamesiyle Suruç Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman atanmıştı.

Başsavcı Akman, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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