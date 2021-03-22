Son dakika haberi | Kılınç, öğrencilerle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Kılınç, öğrencilerle bir araya geldi

22.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:15
Son dakika haberi | Kılınç, öğrencilerle bir araya geldi

Son dakika habere göre Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, 'Ufka yolculuk' bilgi ve kültür yarışması için kitap dağıttı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, 'Ufka yolculuk' bilgi ve kültür yarışması için kitap dağıttı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 'Ufka Yolculuk' bilgi ve kültür yarışmasının kitap dağıtım töreni için Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi okulundaki buluşma okulun çok amaçlı salonunda gerçekleşti. Burada öğrencilerle sohbet edip, okumanın önemi hakkında bilgiler veren Başkan Kılınç, daha sonra Türkiye geneli organizasyonunu Server Yaşam Vakfının yaptığı, Adıyaman il organizasyonunu ise Adıyaman Safvan-Der'in üstlendiği Ufka Yolculuk Kültür Yarışmalarının 9.'su olan sağlıklı yaşam konulu kitap okuma yarışması için öğrencilere kitap dağıttı. - ADIYAMAN

Son dakika haberi | Kılınç, öğrencilerle bir araya geldi
Son dakika haberi | Kılınç, öğrencilerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Numan Kurtulmuş Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Merve Dizdar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Kılınç, öğrencilerle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 18:16:38. #1.14#
title