Son dakika haberi! Kılıçdaroğlu: "Ücretsiz izini 1 yıl süreyle uzattılar"
Son dakika politika haberine göre CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşu.
21.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:43
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşu.
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Kaynak: AA