Son dakika haberi! Kılıçdaroğlu, Tank Paleti Fabrikasına ilişkin sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
04.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:19
Gelen son dakika haberine göre Kılıçdaroğlu, Tank Paleti Fabrikasına ilişkin sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
Kılıçdaroğlu, Tank Paleti Fabrikasına ilişkin sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak