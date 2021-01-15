Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu'ndan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu
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Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu'ndan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu

15.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:22
Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu'ndan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu

Son dakika politika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, evinin önünde saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'ı telefonla aradığı belirtildi.

Özdağ'dan saldırıya ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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