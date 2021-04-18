Son dakika haberi! Kılıçdaroğlu'ndan Kovid-19 tedavisi gören Mısra Öz için geçmiş olsun telefonu
Son dakika habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'e geçmiş olsun dileklerini illetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'e geçmiş olsun dileklerini illetti.
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Mehmet Öz'ü telefonla aradı.
Mısra Öz'ün yoğun bakımda süren tedavi sürecine ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kılıçdaroğlu ayrıca Çorlu'daki tren kazası nedeniyle "1015 gündür sürdürdüğü adalet mücadelesinde, Öz ailesinin yanlarında olduklarını" vurguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım