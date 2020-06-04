Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu'ndan, 'Enis Berberoğlu' açıklaması
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Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu'ndan, 'Enis Berberoğlu' açıklaması

Son dakika habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır" dedi.

Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu'ndan, 'Enis Berberoğlu' açıklaması
04.06.2020 16:14 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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