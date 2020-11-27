Son dakika haberi! Kılıçdaroğlu'ndan, Ahmet Davutoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
27.11.2020 17:25 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:28
Son dakika haberlerine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Davutoğlu'nu telefonla aradı.
Davutoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş