Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, esnaf çocukları ile görüştü
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Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, esnaf çocukları ile görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: Salonun iç/genel planı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevrim içi bağlandığı çocuklar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf çocukları ile görüştüANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,...

Salonun iç/genel planı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevrim içi bağlandığı çocuklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf çocukları ile görüştü

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anne-babaları çeşitli sektörlerde çalışan gençlerin yaşadıkları sorunları dinleyerek, çözüm önerilerini anlattı.

Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, esnaf çocukları ile görüştü
Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, esnaf çocukları ile görüştü
Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, esnaf çocukları ile görüştü
Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, esnaf çocukları ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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