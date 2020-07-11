Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu'dan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e taziye telefonu
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Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu'dan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e taziye telefonu

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğan Taşdelen'in vefatı nedeniyle Taşdelen'in oğlu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu'dan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e taziye telefonu
11.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:09

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğan Taşdelen'in vefatı nedeniyle Taşdelen'in oğlu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanlarından Doğan Taşdelen'in vefatı nedeniyle ailesini telefonla aradı. Doğan Taşdelen'in oğlu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile görüşen CHP lideri Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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