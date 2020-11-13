Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti (2)
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Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti (2)

13.11.2020 13:50 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:56
Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti (2)

Son dakika habere göre HASTANE ODASINDA ZİYARETAkdeniz Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı makamında ziyaretin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü odasında ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta açıklama yaptı.

HASTANE ODASINDA ZİYARET

Akdeniz Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı makamında ziyaretin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü odasında ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta açıklama yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kısa süre içerisinde tabucu olacağını belirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Sevinçliyim Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettim. Sağlığı gayet iyi inşallah kısa süre içinde taburcu olacak görevinin başına dönecek. Öncelikle hastanede görev yapan hizmet veren bütün sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür borçluyuz. Günün 24 saati çalışıyorlar emek harcıyorlar, başkan için özel olarak da her türlü ilgiyi gösteriyorlar" dedi.

'BAŞKANIN MORALİ YERİNDE'

Böcek'in taburcu olmasının ardından yürüyüşe çıkacakları konusunda sözleştiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Başkanın morali gayet iyi yerinde, gülümsedik, sohbet ettik, espri yaptık. Umarım kısa süre içerisinde görevinin başına döner. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Özelliklede belediye başkanımızın sağlığı için emek harcayan bütün sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Espri yaptık yürüyüşe çıkacağımızı söyledik. 7 Mehmet'ten yemek ısmarladığı zaman ne kadar memnun olduğumu ifade ettim. Gayet güzel bir sohbetimiz oldu" diye konuştu. Çift maske takan Kılıçdaroğlu'nun açıklama sırasında maskeleri çıkartınca yüzünde iz kaldığı görüldü.


Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti (2)
Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti (2)
Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti (2)
Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti (2)
Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti (2)
Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti (2)
Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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