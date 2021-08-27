Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu: "Askerlerimizin Afganistan'dan Türkiye'ye dönmeleri konusunda alınan kararı büyük bir sevinçle karşıladık"
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Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu: "Askerlerimizin Afganistan'dan Türkiye'ye dönmeleri konusunda alınan kararı büyük bir sevinçle karşıladık"

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları MUĞLA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde orman yangınlarından etkilenen mahalleleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları MUĞLA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde orman yangınlarından etkilenen mahalleleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. (2)

Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu: 'Askerlerimizin Afganistan'dan Türkiye'ye dönmeleri konusunda alınan kararı büyük bir sevinçle karşıladık'
Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu: 'Askerlerimizin Afganistan'dan Türkiye'ye dönmeleri konusunda alınan kararı büyük bir sevinçle karşıladık'
Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu: 'Askerlerimizin Afganistan'dan Türkiye'ye dönmeleri konusunda alınan kararı büyük bir sevinçle karşıladık'
Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu: 'Askerlerimizin Afganistan'dan Türkiye'ye dönmeleri konusunda alınan kararı büyük bir sevinçle karşıladık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu: "Askerlerimizin Afganistan'dan Türkiye'ye dönmeleri konusunda alınan kararı büyük bir sevinçle karşıladık" - Haberler
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