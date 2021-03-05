Son dakika haberi... Kılıç: "Askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı"
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Son dakika haberi... Kılıç: "Askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı"

05.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:46
Son dakika haberi... Kılıç:

Son dakika haberlerine göre Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı" dedi.

Bafra Belediye Meclisi gündemindeki hususları görüşmek üzere Alparslan Türkeş Parkı toplantı salonunda olağan mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, meclis gündemine geçmeden önce gerçekleştirdiği konuşmada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Şırnak-Cizre kara yolunda meydana gelen kazada da yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Kılıç ayrıca meclis üyelerine çeşitli konularda gündem öncesi bilgiler verdi. Toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü. - SAMSUN

Son dakika haberi... Kılıç: 'Askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı'
Son dakika haberi... Kılıç: 'Askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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