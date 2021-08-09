Son dakika haberleri! Akyürek, Kılca ve Genç'ten şehit ile gazi derneklerine ziyaret
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Son dakika haberleri! Akyürek, Kılca ve Genç'ten şehit ile gazi derneklerine ziyaret

Son dakika haberleri! Akyürek, Kılca ve Genç'ten şehit ile gazi derneklerine ziyaret
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubelerini ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubelerini ziyaret etti.

Karatay Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Hasan Kılca, gazi ve şehit yakınları derneklerinin sivil toplum kuruluşları içinde en değerli derneklerden olduğunu belirtti.

Kılca, gazilerin ve şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Sizlerin bu vatana yaptığınız hizmetler ölçülmez. Hepimizin şehit ve gazilerimize can borcu, minnet borcu, vefa borcu var. Bu borcu ancak bir nebze de olsa şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri mukaddes değerlere sahip çıkıp ailelerinin yanında olarak ödeyebiliriz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de şehit aileleri ve gazilere karşı sorumluluklarının olduğuna dikkati çekti.

Şehit ailelerine ve gazilere her türlü sıkıntılarını devletin temsilcisi olarak kendilerine iletmelerini isteyen Tahir Akyürek, şunları kaydetti:

"En önemli sorumluluğumuz, vatanımız için, milletimiz için, ülkemiz için daha çok çalışmak ve ülkemizi daha güçlü kılmak. Derneklerimizin Türkiye çapındaki çalışmaları ve başardıkları ortada. Dernek başkanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Şehit aileleri ve gazilerle her fırsatta bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ise, dernek yönetimiyle şehit aileleri ve gazilere sunulan hizmetleri değerlendirdi.

Son dakika haberleri! Akyürek, Kılca ve Genç'ten şehit ile gazi derneklerine ziyaret
Son dakika haberleri! Akyürek, Kılca ve Genç'ten şehit ile gazi derneklerine ziyaret
Son dakika haberleri! Akyürek, Kılca ve Genç'ten şehit ile gazi derneklerine ziyaret
Son dakika haberleri! Akyürek, Kılca ve Genç'ten şehit ile gazi derneklerine ziyaret
Son dakika haberleri! Akyürek, Kılca ve Genç'ten şehit ile gazi derneklerine ziyaret
Son dakika haberleri! Akyürek, Kılca ve Genç'ten şehit ile gazi derneklerine ziyaret
Son dakika haberleri! Akyürek, Kılca ve Genç'ten şehit ile gazi derneklerine ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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