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Son dakika haberi | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
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Son dakika haberler... - Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

- Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

Söz konusu saldırının balistik füze ile yapıldığı üstünde duruluyor.

Son dakika haberi | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı

Son dakika haberi | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı

Son dakika haberi | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Patlama, Kiev, Güncel, Haberler

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