Son dakika haberi | KIBRIS GAZİSİ ERGİNBAŞ, ASKERİ TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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Son dakika haberi | KIBRIS GAZİSİ ERGİNBAŞ, ASKERİ TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ömer Erginbaş (68), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ömer Erginbaş (68), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren evli ve 4 çocuk babası Kıbrıs gazisi Ömer Erginbaş'ın cenazesi için Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Erginbaş ailesinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Erginbaş'ın cenazesi, cuma namazının ardından kıldırılan cenaze namazı sonrası, askerlerin omuzlarında Türk bayrağına sarılı tabutta cenaze aracına taşındı. Ömer Erginbaş'ın cenazesi, Keşan Şehitliği'ndeki Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika haberi | KIBRIS GAZİSİ ERGİNBAŞ, ASKERİ TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberi | KIBRIS GAZİSİ ERGİNBAŞ, ASKERİ TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberi | KIBRIS GAZİSİ ERGİNBAŞ, ASKERİ TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ

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