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Son dakika haberi: Kibele çikolata markası oldu

Son dakika ekonomi haberine göre Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz'in ilk arkeolojik kazılarının yapıldığı 2300 yıllık antik Kurul Kalesi'nde bulunan Kibele (Kybele) heykelinin isim patentini alarak çikolata markası haline getirdi.

Son dakika haberi: Kibele çikolata markası oldu
28.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:57

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz'in ilk arkeolojik kazılarının yapıldığı 2300 yıllık antik Kurul Kalesi'nde bulunan Kibele (Kybele) heykelinin isim patentini alarak çikolata markası haline getirdi. Bu amaçla kurulan üretim tesisinde çikolata üretimi ve satışı başladı.

Çikolata Atölyesi'nde üretimi yapılan çikolataya, kentteki Kurul Kalesi'nde 2016 yılında yapılan arkeolojik kazıda 2 bin 100 yıllık heykeli bulunan, mitolojide "Ana Tanrıça" olarak anılan Kybele'nin adı verildi. Tamamen Kybele ve Ordu konseptli üretilen çikolatalar; fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi Ordu'da bulunan sebze ve meyvelerden yapılıyor. Kurum ve kişisel workshoplarla Çikolata Kafe'de, kendi çikolatanızı kendi tercih ettiğiniz içeriklerle hazırlama imkanı sunuluyor. Denize sıfır manzarasıyla 500 metrekare alanda, çikolatanın yapımındaki her aşamaya tanık olunuyor.

"Türkiye'de yeni bir hareket başlatıyoruz"

Çikolata Atölyesi'nde çikolata satışlarının başladığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Buradaki amacımız dünyanın en iyi fındığıyla en güzel çikolataları yapmak. Çikolatalarımızı Kybele markası adı altında üretiyoruz. Bildiğiniz gibi fındık gelirimiz iki buçuk milyar dolar ancak fındığı çikolataya çevirdiğimizde 8 milyar dolar kazanç elde ediliyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak Çikolata Park'ta kurduğumuz Çikolata Atölyesi'nde çikolata üretiyor, Çikolata Kafe'de de satışını gerçekleştiriyoruz. Ordulu hanımlarımızın maharetleriyle yapılan çikolatalarımızla Türkiye'de yeni bir hareket başlatıyoruz" dedi. - ORDU

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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